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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» пропустила от соперников в Ла Лиге 7 голов при 24,3 xG

24 Апреля 2023 • 14:59 Комментировать
Барселона
1:0
Атлетико М
окончен

В нынешнем чемпионате Испании «Барселона» демонстрирует надёжность около своих ворот. В 30 прошедших турах Ла Лиги каталонцы пропустили всего лишь 9 голов. Если вычесть из них два автогола, то получается, что непосредственно от соперников «сине-гранатовые» пропустили 7 мячей. При этом если посмотреть на модель ожидаемых голов (xG) противников «Барселоны», то там можно увидеть показатель 24,3. На этот факт обращает внимание Opta Analyst.

Стоит сказать, что к показателям xG в мире футбола люди относятся по-разному. Кто-то воспринимает их всерьёз, видя в них количество голов, которые по игре должна была забить или пропустить команда. Другие же предпочитают смотреть исключительно на счёт на табло или в турнирную таблицу. 

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Барселона
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