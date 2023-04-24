«Барселона» пропустила от соперников в Ла Лиге 7 голов при 24,3 xG

В нынешнем чемпионате Испании «Барселона» демонстрирует надёжность около своих ворот. В 30 прошедших турах Ла Лиги каталонцы пропустили всего лишь 9 голов. Если вычесть из них два автогола, то получается, что непосредственно от соперников «сине-гранатовые» пропустили 7 мячей. При этом если посмотреть на модель ожидаемых голов (xG) противников «Барселоны», то там можно увидеть показатель 24,3. На этот факт обращает внимание Opta Analyst.

Стоит сказать, что к показателям xG в мире футбола люди относятся по-разному. Кто-то воспринимает их всерьёз, видя в них количество голов, которые по игре должна была забить или пропустить команда. Другие же предпочитают смотреть исключительно на счёт на табло или в турнирную таблицу.