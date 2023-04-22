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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне: «Когда Гризманн в хорошей форме, «Атлетико» играет в совершенно другой футбол»

22 Апреля 2023 • 14:09 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
1 1.95 X 3.40 2 4.15
23.04 17:15

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признал, что его команда сильно зависима от формы нападающего Антуана Гризманна, которого по ходу этого сезона выкупили из каталонской «Барселоны» на постоянной основе.

«Когда Гризманн в хорошей форме, «Атлетико» играет в совершенно другой футбол. Мы страдали из-за этого в прошлом сезоне, когда Антуан был не в лучших кондициях. В первой части кампании всё складывалось тоже не лучшим образом, но сейчас всё иначе», – сказал Симеоне на пресс-конференции перед матчем с «Барселоной».

Гризманн в этом сезоне отметился 11 голами и 8 ассистами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Диего Симеоне Антуан Гризманн
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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