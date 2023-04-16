Директор «Барселоны» отреагировал на слухи о возможном переходе Гави в «Челси»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани высказался о проблемах с регистрацией полузащитника Гави.

Напомним, что у каталонского клуба возникли трудности с регистрацией 18-летней восходящей звезды, чем, по слухам, желает воспользоваться лондонский «Челси», решивший заполучить игрока.

«Мы в любом в случае зарегистрируем Гави, – комментирует Алемани сведения об интересе к хавбеку со стороны английского гранда. – Нет совершенно никаких проблем. Ситуация разрешится в ближайшее время», – приводит инсайдер Фабрицио Романо слова директора «Барселоны».

Трансферная стоимость Гави оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро.