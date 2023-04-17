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«Лидс» провёл переговоры с игроком «Барселоны»

17 Апреля 2023 • 02:14 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
Через 18 ч. 37 мин.

Английский «Лидс» связался с представителями вингера «Барселоны» Абде Эззалзули.

21-летний футболист до конца текущего сезона арендован «Осасуной». Летом он вернётся в «Барселону», но его будущее в каталонском клубе остаётся неопределённым. По информации издания Sport, переманить Эззалзули в свои ряды хотел бы «Лидс», уже начавший переговоры с представителями марокканца. Ранее сообщалось об интересе со стороны мадридского «Атлетико» и «Вулверхэмптона».

Трудовое соглашение Абде Эззалзули с «Барселоной» рассчитано до 2026 года. Стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 8 млн евро.

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