Каталонская «Барселона» озвучила свои условия возвращения нападающему «Челси» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который отчаянно хочет возобновить выступления за «сине-гранатовых». Напомним, габонец прошлым летом покинул «Камп Ноу» и за 12 миллионов евро перешёл в «Челси», где в данный момент редко попадает даже в расширенные состов на матчи АПЛ.

По информации от Sport, «Барселона» предупредила Обамеянга, что ради возвращения ему нужно урезать зарплату в два раза. Если верить источнику, габонец готов пойти на такой шаг. Сообщается, что «Барселона» хочет подписать нападающего либо на правах аренды либо же свободным агентом. Напомним, у игрока действует контракт с «Челси» до лета 2024 года.