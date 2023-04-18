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«Барселона» предупредила Обамеянга, что ради возвращения ему нужно урезать зарплату в два раза

18 Апреля 2023 • 12:41 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Каталонская «Барселона» озвучила свои условия возвращения нападающему «Челси» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, который отчаянно хочет возобновить выступления за «сине-гранатовых». Напомним, габонец прошлым летом покинул «Камп Ноу» и за 12 миллионов евро перешёл в «Челси», где в данный момент редко попадает даже в расширенные состов на матчи АПЛ.

По информации от Sport, «Барселона» предупредила Обамеянга, что ради возвращения ему нужно урезать зарплату в два раза. Если верить источнику, габонец готов пойти на такой шаг. Сообщается, что «Барселона» хочет подписать нападающего либо на правах аренды либо же свободным агентом. Напомним, у игрока действует контракт с «Челси» до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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