Тер Штеген повторил рекорд Браво

В тридцать первом туре испанского чемпионата состоялся матч, который можно назвать одним из центральных за весь чемпионат - «Барселона» принимала дома мадридский «Атлетико» и победила с минимальным преимуществом благодаря единственному голу Феррана Торреса под самый конец первой половины встречи.

Достойно отстоял в воротах немецкий голкипер Марк-Андре тер Штеген - он отстоял насухо, и это был для него уже 23-й сухой матч в нынешнем сезоне испанского чемпионата. По этому показателю тер Штеген сравнял клубный рекорд Клаубио Браво - и, практически нет сомнений в том, что до конца сезона установит новое клубное достижение.