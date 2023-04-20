Кунде постоянно будет играть на правом фланге, если «Барселона» подпишет Иньиго Мартинеса

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде будет выступать на правом фланге обороны на постоянной основе, если команда подпишет Иньиго Мартинеса грядущим летом на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Альфредо Мартинес.

«Барселона» хочет перевести Кунде на правый фланг, чтобы сэкономить деньги на приобретении крайнего защитника. У руководства есть другие приоритеты на летнее трансферное окно, поэтому в клубе не хотят тратить большие деньги на нового правого защитника.

Напомним, Кунде номинально является центральным защитником. Француз перешёл в команду прошлым летом из «Севильи». У Иньиго Мартинеса в конце сезона заканчивается контракт с «Атлетиком» Бильбао.