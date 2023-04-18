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Чемпионат Испании. Ла Лига

Если Кунде сыграет ещё один матч за «Барселону», «Севилья» получит денежный бонус

18 Апреля 2023 • 14:45 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Каталонская «Барселона» в скором времени может быть вынуждена заплатить бонус «Севилье» за трансфер защитника Жюля Кунде. По информации от журналиста Габриэля Санса, «сине-гранатовые» будут обязаны заплатить 2,5 миллионов евро андалузскому клубу, если Кунде проведёт ещё один матч за команду Хави Эрнандеса.

Напомним, Кунде достался «Барселоне» прошлым летом за сумму свыше 50 миллионов евро. Каталонский клуб выиграл конкуренцию за игрока у лондонского «Челси».

Кунде в этом сезоне провёл 21 матч в чемпионате Испании, где отметился двумя результативными передачами за «Барселону». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Жюль Кунде
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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