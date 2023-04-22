Симеоне рассказал о состоянии Депая, который восстанавливается после травмы

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился прогнозами насчёт возвращения в строй нападающего Мемфиса Депая, который в конце марта получил травму в расположении сборной Нидерландов.

«Врачи проинформируют нас, когда ему вновь будет разрешено тренироваться. Мемфис пока не занимается с общей группой. Мы надеемся, что когда Депай вернётся в строй, он добавит нам важных качеств в атаке», – заявил Симеоне на пресс-конференции.

Депай в этом сезоне отметился тремя голами за мадридский «Атлетико» в чемпионате Испании. Нидерландец перешёл в команду Диего Симеоне в январе из каталонской «Барселоны».