«Барселона» хочет получить за Ленгле 12 миллионов евро

Каталонская «Барселона» ведёт продвинутые переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» о полноценной продаже центрального защитника Клемана Ленгле, который в нынешнем сезоне выступает за «шпор» на правах аренды.

Издание Sport сообщает, что «Барселона» рассчитывает получить за своего центрального защитника 12 миллионов евро. В ходе переговоров каталонский клуб дал понять «Тоттенхэму», что в услугах француза заинтересованы и другие команды.

Напомним, Ленгле получил приглашение в «Тоттенхэм» прошлым летом от главного тренера Антонио Конте. Сейчас в команде нет постоянного наставника, но руководство «шпор» хочет оставить футболиста.