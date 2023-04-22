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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет получить за Ленгле 12 миллионов евро

22 Апреля 2023 • 10:21 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
1 1.93 X 3.40 2 4.15
23.04 17:15

Каталонская «Барселона» ведёт продвинутые переговоры с лондонским «Тоттенхэмом» о полноценной продаже центрального защитника Клемана Ленгле, который в нынешнем сезоне выступает за «шпор» на правах аренды.

Издание Sport сообщает, что «Барселона» рассчитывает получить за своего центрального защитника 12 миллионов евро. В ходе переговоров каталонский клуб дал понять «Тоттенхэму», что в услугах француза заинтересованы и другие команды.

Напомним, Ленгле получил приглашение в «Тоттенхэм» прошлым летом от главного тренера Антонио Конте. Сейчас в команде нет постоянного наставника, но руководство «шпор» хочет оставить футболиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Клеман Ленгле
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