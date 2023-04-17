Гюндоган провёл новые переговоры с «Барселоной» – вероятность перехода растёт

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган приближается к переходу в «Барселону» в качестве свободного агента.

Недавно различные ресурсы сообщили о достигнутой договорённости между немецким хавбеком и каталонским клубом, что вскоре опроверг агент игрока. Согласно сведениям журналиста Пола Хёрста, «Барселона» продолжает вести переговоры с представителями капитана «Манчестер Сити». Недавно 32-летнему футболисту был предложен контракт, рассчитанный на два сезона и предусматривающий возможность продления ещё на один год. Руководство «Барселоны» всё больше верит в успешное заключение сделки.