«Барселона» вошла в историю лучших лиг Европы

«Барселона» продолжает двигаться навстречу чемпионству. В воскресенье вечером команда Хави сделала очередной шаг к успеху, обыграв на своём поле «Атлетико» с минимальным счётом 1:0.

После 30 туров «Барселона» располагается на вершине турнирной таблицы Ла Лиги. Второй «Реал» каталонцы опережают на 11 очков.

В пассиве у «Барселоны» всего лишь 9 пропущенных мячей. Как сообщает в социальных сетях журналист Алексис Мартин-Тамайо, известный как мистер Чип, «сине-гранатовые» стали первой командой в истории топ-7 европейских лиг, пропустившей менее 10 голов на отметке в 30 туров чемпионата.