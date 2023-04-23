Барселона - Атлетико: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Главный матч 30-го тура чемпионата Испании - противостояние «Барселоны» и «Атлетико». Каталонцы не смогли забить в двух матчах кряду, и отрыв от «Реала» уменьшился до восьми очков, поэтому проигрывать «матрасникам» крайне нежелательно. К тому же команда Диего Симеоне в лучшей форме за весь сезон и крушит всех соперников на своем пути.

В 17:15 начало показа матча на «Окко Спорт», «Мегого Футбол 1», «Беларусь 5», LaLiga TV, beIN Sports, DAZN, M+, Arena Sport и других каналах. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.