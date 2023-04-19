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Чемпионат Испании. Ла Лига

Депай не сыграет с «Барселоной»

19 Апреля 2023 • 15:04 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай не сыграет против каталонской «Барселоны» в ближайшем туре испанской Ла Лиги. По информации от Carrusel Deportivo, медицинский штаб «матрасников» не хочет подвергать риску здоровье футболиста.

Напомним, Депай получил травму, когда находился в расположении сборной Нидерландов. Мемфис из-за этого не сыграл ни одного матча в апреле.

Депай перешёл в «Атлетико» в январе этого года как раз из каталонской «Барселоны», где не получал стабильной игровой практики. Мемфис выступал за «сине-гранатовых» с лета 2021 года, когда перешёл из «Лиона». Нидерландец оказался не нужен главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Мемфис Депай
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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