Депай не сыграет с «Барселоной»

Нападающий мадридского «Атлетико» Мемфис Депай не сыграет против каталонской «Барселоны» в ближайшем туре испанской Ла Лиги. По информации от Carrusel Deportivo, медицинский штаб «матрасников» не хочет подвергать риску здоровье футболиста.

Напомним, Депай получил травму, когда находился в расположении сборной Нидерландов. Мемфис из-за этого не сыграл ни одного матча в апреле.

Депай перешёл в «Атлетико» в январе этого года как раз из каталонской «Барселоны», где не получал стабильной игровой практики. Мемфис выступал за «сине-гранатовых» с лета 2021 года, когда перешёл из «Лиона». Нидерландец оказался не нужен главному тренеру «Барселоны» Хави Эрнандесу.