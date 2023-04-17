Хорошие новости для «Барселоны»: три основных игрока вернулись к тренировкам

Три основных футболиста «Барселоны» возобновили тренировки. Речь идёт о Френки де Йонге, Педри и Усмане Дембеле. Об их возвращении к работе на своих страницах рассказывает AS.

Дембеле не играл с конца января, Педри – с середины февраля, а де Йонг выбыл незадолго до мартовского перерыва на матчи сборных.

И хотя трио игроков основы возобновили тренировки, пока непонятно, когда они смогут выйти на поле в матче. Сложно сказать, будет ли кто-то на 100% готов сыграть против «Атлетико» в ближайшее воскресенье.

«Барселона» на текущий момент уверенно лидирует в чемпионате Испании, опережая второй «Реал» на 11 очков.