«Барселона» пропустила всего 2 гола в 15 домашних матчах сезона Ла Лиги

«Барселона» продолжает демонстрировать надёжную игру в обороне в домашних матчах Ла Лиги. В воскресенье команда Хави обыграла «Атлетико» с минимальным счётом 1:0.

В 15 домашних матчах текущего чемпионата «Барселона» добилась 12 побед при трёх ничьих. В этих играх каталонцы пропустили всего лишь два гола – от «Эспаньола» с пенальти и от «Реала» после автогола.

В домашних играх нынешнего сезона Ла Лиги результаты «Барселоны» были такими: 0:0, 4:0, 3:0, 1:0, 3:0, 4:0, 2:0, 1:1, 1:0, 3:0, 2:0, 1:0, 2:1, 0:0, 1:0.

До конца чемпионата «Барселона» сыграет на родном «Камп Ноу» против «Бетиса», «Осасуны», «Реала Сосьедад» и «Мальорки».