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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, сколько будет зарабатывать Месси в «Барселоне» слухи

19 Апреля 2023 • 20:18 Комментировать (1)
Анже
...
ПСЖ
1 10.50 X 6.10 2 1.25
21.04 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к возвращению в «Барселону».

Аргентинец не договорился о новом контракте с «ПСЖ», поэтому уже в июле может перебраться в новый клуб в качестве свободного агента. Ранее стало известно, что «Барселона» готова предложить форварду трудовой договор, рассчитанный до 2025 года. Эти сведения подтверждает журналист Давид Бернабеу, также утверждающий, что зарплата Месси после возвращения в каталонский клуб составит порядка 13 млн евро в год – примерно столько же сейчас зарабатывает Роберт Левандовски.

Напомним, что в «Барселоне» неоднократно заявляли о заинтересованности в подписании Месси, и сам игрок, по слухам, тоже хотел бы вернуться.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски трансферы футбола - лето 2023
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АНЖЕ ПСЖ
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vif
19 Апреля 2023 в 20:23
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