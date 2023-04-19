Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к возвращению в «Барселону».

Аргентинец не договорился о новом контракте с «ПСЖ», поэтому уже в июле может перебраться в новый клуб в качестве свободного агента. Ранее стало известно, что «Барселона» готова предложить форварду трудовой договор, рассчитанный до 2025 года. Эти сведения подтверждает журналист Давид Бернабеу, также утверждающий, что зарплата Месси после возвращения в каталонский клуб составит порядка 13 млн евро в год – примерно столько же сейчас зарабатывает Роберт Левандовски.

Напомним, что в «Барселоне» неоднократно заявляли о заинтересованности в подписании Месси, и сам игрок, по слухам, тоже хотел бы вернуться.