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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет предложить Месси контракт до 2025 года

19 Апреля 2023 • 10:35 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 10.50 X 6.10 2 1.25
21.04 22:00

Каталонская «Барселона» уже работает над условиями контракта для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит истекающее соглашение с французской командой.

По информации от журналиста Фернандо Поло, «Барселона» хочет предложить Месси контракт до 2025 года. 35-летний аргентинец хочет вернуться в Каталонию, но ещё непонятно, смогут ли «сине-гранатовые» заключить сделку из-за финансовых проблем.

Источник также добавляет, что Месси в случае своего перехода за два сезона может принести «Барселоне» около 250-300 миллионов евро. По крайней мере, так считает руководство каталонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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АНЖЕ ПСЖ
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