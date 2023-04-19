Каталонская «Барселона» уже работает над условиями контракта для нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который в конце сезона может стать свободным агентом, если не продлит истекающее соглашение с французской командой.

По информации от журналиста Фернандо Поло, «Барселона» хочет предложить Месси контракт до 2025 года. 35-летний аргентинец хочет вернуться в Каталонию, но ещё непонятно, смогут ли «сине-гранатовые» заключить сделку из-за финансовых проблем.

Источник также добавляет, что Месси в случае своего перехода за два сезона может принести «Барселоне» около 250-300 миллионов евро. По крайней мере, так считает руководство каталонского клуба.