Хави: «Гризманн находится в превосходной форме»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил нынешнюю форму нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна, который в этом сезоне отметился 11 голами и 8 результативными передачами в чемпионате Испании.

«Гризманн находится в превосходной форме. Он является очень важным футболистом для «Атлетико». Кажется, ему комфортно в этой команде. Нам нужно быть очень внимательными с Антуаном в завтрашнем матче», – заявил Хави на пресс-конференции.

Напомним, Гризманн с 2019 по 2021 год защищал цвета «Барселоны», но не смог заиграть в стане «сине-гранатовых» и в результате вернулся в мадридский «Атлетико».