Витсель: «Думаю, Карраско останется в «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель не думает, что его соотечественник Янник Карраско покинет «матрасников» в ближайшее межсезонье. Напомним, у бельгийца действует контракт с командой Диего Симеоне до лета 2024 года, но в его услугах активно заинтересована каталонская «Барселона».

«Думаю, Карраско никуда не уйдёт летом. Он останется в «Атлетико», – сказал Витсель в беседе с испанским изданием Mundo Deportivo.

Ранее отмечалось, что «Атлетико» может отпустить Карраско за определённую сумму компенсации. Сам Янник якобы хочет перейти именно в «Барселону», из-за чего отказался от нескольких вариантов в Английской премьер-лиге.