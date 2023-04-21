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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витсель: «Думаю, Карраско останется в «Атлетико»

21 Апреля 2023 • 10:44 Комментировать
Барселона
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Атлетико М
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23.04 17:15

Полузащитник мадридского «Атлетико» Аксель Витсель не думает, что его соотечественник Янник Карраско покинет «матрасников» в ближайшее межсезонье. Напомним, у бельгийца действует контракт с командой Диего Симеоне до лета 2024 года, но в его услугах активно заинтересована каталонская «Барселона».

«Думаю, Карраско никуда не уйдёт летом. Он останется в «Атлетико», – сказал Витсель в беседе с испанским изданием Mundo Deportivo.

Ранее отмечалось, что «Атлетико» может отпустить Карраско за определённую сумму компенсации. Сам Янник якобы хочет перейти именно в «Барселону», из-за чего отказался от нескольких вариантов в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аксель Витсель Янник Карраско
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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