Защитник «Атлетика» Иньиго Мартинес переходит в «Барселону»

Защитник «Атлетик» Бильбао Иньиго Мартинес пополнит состав «Барселоны» предстоящим летом.

По информации журналиста Николо Скиры, каталонский клуб согласовал трудовой договор с 31-летним игроком на два года. Отмечается, что Мартинес перейдет в «Барселону» свободным агентом, ведь в конце сезона у него заканчивается контракт с клубом из Бильбао.

В текущем сезоне футболист принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мартинеса в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитник уже подписал двухлетнее соглашение с «Барселоной».