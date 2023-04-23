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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне ещё ни разу не выигрывал на «Камп Ноу» в качестве наставника «Атлетико»

23 Апреля 2023 • 18:48 Комментировать
Барселона
1:0
Атлетико М
окончен

Центральным матчем тридцать первого тура испанского чемпионата является проходящий прямо сейчас матч между «Барселоной» и мадридским «Атлетико» - клубами, которые всегда входили в тройку самых именитых в Испании, вместе с мадридским «Реалом», разумеется.

Диего Симеоне, наставник мадридского «Атлетико», работает с этим клубом с 2011 года, но, как ни странно, за все это время он ни разу не побеждал на «Камп Ноу». С учетом всех турниров команды провели уже пятнадцать матчей на поле «Барселоны», семь из них закончились вничью, а в восьми случаях «Атлетико» проиграл своим каталонским оппонентам.

Следить за матчем можно по ссылке на онлайн-трансляцию.  

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне
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