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Савич: «Если Фелиш вернётся в «Атлетико», мы с радостью встретим его»

21 Апреля 2023 • 14:51 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Защитник мадридского «Атлетико» Стефан Савич был бы рад возвращению в команду нападающего Жоау Фелиша, который во второй половине сезона выступает на правах аренды за лондонский «Челси».

«Вернётся ли Фелиш в «Атлетико»? Не знаю, не мне это решать. Он сядет вместе с руководством и примет самое оптимальное решение, которое устроит все стороны. Если Жоау вернётся в «Атлетико», мы с радостью его встретим. Главное, чтобы он был счастлив», – заявил Савич в беседе с Diario AS.

У «Челси» нет права выкупа Фелиша, но лондонский клуб попытается провернуть трансфер на постоянной основе. На счету Жоау всего два гола в этом розыгрыше АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Атлетико Мадрид Стефан Савич Жоау Фелиш
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