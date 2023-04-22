«Барселона» заявила 15-летнего футболиста на матч с «Атлетико» - его называли «новым Месси»

В воскресенье вечером «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Атлетико». Пресс-служба каталонского клуба опубликовала список футболистов, которые могут выйти на поле. В нём весьма неожиданно оказался 15-летний вингер Ламин Ямал.

Ямал пока никогда не играл за первую команду «Барселоны». При этом этот талантливый футболист ранее обращал на себя внимание в академии – его даже называли «новым Месси».

Ламин Ямал был заявлен за первую команду «Барселоны» под номером 41.

Добавим, что «Барселона» уверенно лидирует в испанской Ла Лиге, опережая второй «Реал» на 11 зачётных баллов.