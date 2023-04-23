Педри: «Хотел вернуться на поле»

В центральном матче тридцать первого тура Ла Лиги «Барселона» укрепила свое лидерство в чемпионате, обыграв мадридский «Атлетико». Во втором тайме в составе «Барселоны» на поле появился Педри - он пропустил несколько недель из-за травмы. После игры полузащитник, возвращение которого вызвало очень заметный прилив радости у фанов, прокомментировал события игры.

- Мне хотелось поскорее вернуться. Игра - это то, что приносит мне наибольшее удовольствие. Мы отнеслись к матчу как к финалу, сумев взять три очка. Но впереди другие важные матчи, - цитирует слова игрока испанское издание AS.