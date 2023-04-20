Вероятность перехода Месси в «Барселону» растёт

Переход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в каталонскую «Барселону» с каждым днём становится всё более вероятным. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Херард Ромеро.

Напомним, летом Месси может стать свободным агентом, если не продлит свой действующий контракт с «ПСЖ». «Барселона» готова пригласить Лионеля обратно, но сделке могут помешать финансовые проблемы. «Сине-гранатовые» пока пытаются сократить зарплатную ведомость, чтобы профинансировать возвращение Месси.

Лионель покинул «Камп Ноу» летом 2021 года, когда у «Барселоны» не было финансовых возможностей продлить с ним контракт. С тех пор команда ни разу не играла в плей-офф Лиги чемпионов.