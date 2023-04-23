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Чемпионат Испании. Ла Лига

Канте и Обамеянг - претенденты на места в «Барселоне»

23 Апреля 2023 • 06:01 Комментировать
Барселона
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Атлетико М
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Через 9 ч. 34 мин.

Каталонская «Барселона», как обычно, очень часто упоминается в связи с тем или иным трансфером - многие хотят играть в этом клубе, что в футболе считается чем-то вроде «хоть раз, но надо попробовать».

А кое-кто хочет попробовать и дважды - как Пьер-Эмерик Обамеянг, которого издание The Mirror называет возможным претендентом на возвращение в клуб, в котором он достаточно успешно выступал в первой половине прошлого года.

Но не только он, но также и другой футболист лондонского клуба - Нголо Канте. Он также может стать игроком каталонского суперклуба, согласно информации издания. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Н'Голо Канте
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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