«Барселона» вплотную приблизилась к клубному рекорду

«Барселона» уверенно лидирует в Ла Лиге после 30 сыгранных туров. Второй «Реал» команда Хави опережает на 11 зачётных баллов.

В этом сезоне «Барселона» отличается надёжностью у своих ворот. Каталонцы сохранили свои владения на замке в 23 из 30 матчей Ла Лиги. Таким образом, «сине-гранатовые» вплотную приблизились к клубному рекорду – в далёком сезоне 1986/1987 команда не пропустила в 24 играх чемпионата, пишет журналист Педро Мартин.

Чтобы установить новый рекорд, «Барселоне» нужно не пропустить хотя бы в двух из восьми оставшихся матчей. Шансы высоки.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 26 апреля – против «Райо Вальекано» на выезде.