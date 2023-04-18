«Барселона» следит за Хёйлунном

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Аталанты» Расмусом Хёйлунном, который находится на радаре у многих топ-клубов из ведущих европейских чемпионатов. По информации от Sport, «сине-гранатовые» присматриваются к датчанину по той причине, чтобы найти альтернативу Витору Роке, за которого «Атлетико Паранаэнсе» требует свыше 50 миллионов евро компенсации.

20-летний Хёйлунн проводит свой дебютный сезон за «Аталанту» и уже успел отметиться семью голами и двумя голевыми передачами в Серии А. Трансфер датчанина ранее рассматривали такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ювентус» и многие другие топ-команды.