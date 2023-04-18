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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» следит за Хёйлунном

18 Апреля 2023 • 10:49 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Каталонская «Барселона» рассматривает вариант с трансфером нападающего «Аталанты» Расмусом Хёйлунном, который находится на радаре у многих топ-клубов из ведущих европейских чемпионатов. По информации от Sport, «сине-гранатовые» присматриваются к датчанину по той причине, чтобы найти альтернативу Витору Роке, за которого «Атлетико Паранаэнсе» требует свыше 50 миллионов евро компенсации.

20-летний Хёйлунн проводит свой дебютный сезон за «Аталанту» и уже успел отметиться семью голами и двумя голевыми передачами в Серии А. Трансфер датчанина ранее рассматривали такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Бавария», «Ювентус» и многие другие топ-команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аталанта Расмус Хёйлунн трансферы футбола - лето 2023
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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