Хави рассказал о встрече Лапорты с Чеферином

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о подробностях встречи между президентом клуба Жоаном Лапортой и главой УЕФА Александером Чеферином, которого недавно переизбрали на ещё один срок.

«Встреча Лапорты с Чеферином? Нет никаких поводов для переживаний. Президент сказал мне, что всё спокойно и беспокоиться не стоит», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что УЕФА может исключить «Барселону» из следующего розыгрыша Лиги чемпионов из-за дела Негрейры. При этом в руководстве «сине-гранатовых» уверены, что клубу удастся избежать наказания.