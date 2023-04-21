Как Хави внедрит Месси в схему «Барселоны»

Лионель Месси всё ближе к возвращению в «Барселону». Один из главных вопросов – как его будет использовать Хави. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

Болельщики «Барселоны» ждут возвращения Лионеля Месси, в клубе обсуждают, что было бы здорово, закончи аргентинец карьеру именно на «Камп Ноу». Однако за этими рассуждениями часто уходит на второй план тема, на какой позиции будет выступать чемпион мира. Не секрет, что в последние годы в составе «Барселоны» Месси часто выглядел проблемой для тренеров. Аргентинец не участвовал в прессинге, из-за чего тренерам приходилось придумывать разные вариации. Когда Месси ушёл, Куман, а потом и Хави стали строить новую команду. В этом сезоне «Барселона» наконец-то перестала чувствовать зависимость от своего бывшего лидера, но теперь его вновь придётся встраивать, если он, конечно, вернётся.

Основная проблема для Хави заключается в том, что он действительно перестроил игру «Барселоны», так что Месси просто не сможет вернуться на свою позицию. Её уже нет. Каталонцы всё чаще выбирают схему 4-4-2, где в середине поля действуют Бускетс, де Йонг, Гави и Педри, а в атаке главные роли играют Левандовски и Дембеле. Если смотреть по позиции, то Месси, скорее всего, должен занять место в полузащите вместо Педри, но сложно себе представить, что этого таланта усадят на лавку. Молодой игрок очень важен для «Барселоны» и является одним из неприкасаемых.

Конечно, в этой же схеме Месси может занять место второго нападающего вместе с Левандовски. Однако Хави едва ли откажется от Дембеле, которого тренер очень любит, и которого сумел раскрыть. Да и вряд ли Левандовски сможет играть для Месси ту же роль, что Килиан Мбаппе в «ПСЖ». Поляк – футболист совсем другого формата.

Для Месси предпочтительнее схема 4-3-3, где он может занять место на фланге атаки. На другом краю расположится Дембеле, в центре будет действовать Левандовски. Однако вновь встаёт вопрос, кого убирать из средней линии. При 4-3-3 точно на поле должен быть Бускетс, и опять же усаживать на лавку Педри или Гави выглядит странным ходом. В свою очередь де Йонг как раз в этом сезоне в новом расположении наконец-то обретает себя в «Барселоне», и без него каталонцев представить сложно. При этом де Йонг точно не сможет заменить Бускетса.

Можно представить себе, что Хави воспользуется идеей Лионеля Скалони. На чемпионате мира Месси играл практически «десятку» под выдвинутым нападающим. Однако в этом случае очевидно, что не будет место Дембеле. Если же опустить француза в среднюю линию, то это приведёт к потере им качеств. При этом сложно себе представить Месси в роли «десятки» под Левандовски и Дембеле, потому что тогда точно нарушится баланс в полузащите, и возникнут проблемы, как и при схеме 4-3-3.

Другой вариант – это использовать Месси в роли «ложной девятки». Однако в этом случае придётся убирать Левандовски, что выглядит безумием. Поляк в «Барселоне» справляется со своей задачей забивать, да и прошлым летом было приложено немало усилий для его прихода, чтобы его убрать. При этом с точки зрения баланса команды, пожалуй, именно такой ход был бы самым безболезненным для нынешней «Барселоны».

Конечно, можно сказать, что у «Барселоны» будет сложный сезон, и в любом случае состав будет ротироваться, под разных соперников будут разные варианты. Тем не менее за красивой историей возвращения Месси стоит серьёзная футбольная сложность найти ему место на поле, чтобы это пошло на пользу коллективу. Пожалуй, для Хави это будет не менее сложный вызов, чем достижение какого-то результата в Лиге чемпионов.

Роман Андреев