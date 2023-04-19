«Челси» не работает над трансфером Гави, у клуба другие цели

Лондонский «Челси» не намерен бороться за трансфер полузащитника каталонской «Барселоны» Гави. По информации от журналиста Бена Джейкобса, у «пенсионеров» другие приоритеты на грядущее трансферное окно.

Ранее ходили слухи о том, что Гави якобы провёл позитивные переговоры с руководством «Челси». Так как футболиста до сих пор не зарегистрировали в Ла Лиге, его будущее в «Барселоне» попало под угрозу. Впрочем, источник сообщает, что Гави хочет остаться в нынешнем клубе.

«Челси» ранее связывали с другими полузащитниками, которые будут доступны летом на трансферном рынке. Речь идёт о Мойсесе Кайседо из «Брайтона» и Деклане Райсе из «Вест Хэма».