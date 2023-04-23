Ферран Торрес: «Мы более уверены в себе после таких побед»

В центральном матче тридцать первого тура испанского чемпионата «Барселона» сумела добыть победу над «Атлетико», команда Хави Эрнандеса выиграла с минимальным счетом. Автором единственного мяча стал нападающий Ферран Торрес, он сделал это перед самым перерывом, метко пробив в дальний угол с линии штрафной площади. После игры Торрес прокомментировал свой успех.

- Такая победа дарит нам уверенность в своих силах, ведь соперник был в хорошей форме, но мы все равно выиграли. Это показывает, что все в наших руках, и сейчас пора думать о следующем матче. Спасибо фанам за поддержку, - цитирует слова игрока испанское издание AS.