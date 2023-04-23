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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» объявила состав на игру с «Атлетико»

23 Апреля 2023 • 16:33 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
1 2.03 X 3.20 2 4.15
Через 0 ч. 17 мин.

В Испании подходит к завершению тридцатый тур чемпионата, в котором «Барселоне» предстоит сыграть с мадридским «Атлетико» - это центральный матч тура. Накануне игры наставник каталонского суперклуба Хави Эрнандес объявил состав своей команды.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Серхио Бускетс, Левандовски, Ферарн Торрес, Маркос Алонсо, Френки де Йонг, Рафинья, Кунде, Бальде, Гави.

Запасные: Педри, Фати, Пенья, Альба, Кесси, Эрик Гарсия, Пабло Торре, Арнау, Аларкон.

Следить за событиями игры между «Барселоной» и «Атлетико» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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