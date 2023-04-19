«Атлетико» не исключает возвращение Фелиша

Мадридский «Атлетико» не исключает сценарий, при котором нападающий Жоау Фелиш вернётся в команду летом. Напомним, с января этого года португалец на правах аренды защищает цвета лондонского «Челси».

Инсайдер Маттео Моретто в социальных сетях сообщает, что «Атлетико» не видит проблемы в возможном возвращении Фелиша. Впрочем, «Челси» в данный момент рассчитывает оставить футболиста на постоянной основе.

Напомним, за аренду Фелиша «Челси» заплатил около 11 миллионов евро. Сумма трансфера на постоянной основе оценивается в сумму свыше 100 миллионов евро. У «Челси» нет права выкупа в конце сезона, но «Атлетико» открыт к продаже.