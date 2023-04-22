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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави объяснил попадание в заявку «Барселоны» 15-летнего футболиста

22 Апреля 2023 • 18:37 Комментировать (1)
Барселона
...
Атлетико М
1 1.90 X 3.45 2 4.30
Через 22 ч. 2 мин.

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос насчёт заявки команды на матч чемпионата Испании против «Атлетико». В ней, как известно, оказался 15-летний вингер Ламин Ямал.

«Поверьте мне, у Ямала действительно потрясающие навыки. Он может обозначить эпоху в этом клубе. Мы не боимся вызывать его, потому что он способен помочь нам, хоть ему и 15 лет. У него много индивидуальных качеств и таланта», - сказал Хави журналистам.

Летом Ламин Ямал отпразднует свой 16-й день рождения. В прошлом году этого парня уже успели прозвать «новым Месси».

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» стартует 23 апреля в 17:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ламина Ямал
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Апреля 2023 в 18:55
Хави объяснил попадание в заявку «Барселоны» 15-летнего футболиста
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ай страшны аналогеи встаюц перид глозами.. А-ха-ха-ха! )))
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