Хави объяснил попадание в заявку «Барселоны» 15-летнего футболиста

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос насчёт заявки команды на матч чемпионата Испании против «Атлетико». В ней, как известно, оказался 15-летний вингер Ламин Ямал.

«Поверьте мне, у Ямала действительно потрясающие навыки. Он может обозначить эпоху в этом клубе. Мы не боимся вызывать его, потому что он способен помочь нам, хоть ему и 15 лет. У него много индивидуальных качеств и таланта», - сказал Хави журналистам.

Летом Ламин Ямал отпразднует свой 16-й день рождения. В прошлом году этого парня уже успели прозвать «новым Месси».

Матч между «Барселоной» и «Атлетико» стартует 23 апреля в 17:15 по московскому времени.