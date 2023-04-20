Альба: «Стараюсь помогать Бальде по максимуму»

Защитник «Барселоны» Жорди Альба рассказал о своих взаимоотношениях с коллегой по амплуа Алехандро Бальде, который тоже выступает на левом фланге обороны.

«Стараюсь помогать Бальде по максимуму. Я учу его концепции игры на нашей позиции. Очень важно, чтобы слушали и учились у тех, у кого больше опыта. Тот же Гави очень сильно напоминает мне меня самого, когда я был молод», – цитирует Альбу The Athletic.

У Альбы есть контракт с «Барселоной» до лета 2024 года. До этого же срока рассчитано соглашение Бальде, но если с Алехандро руководство хочет подписать новое соглашение, то продление сотрудничества с Жорди пока находится под большим вопросом.