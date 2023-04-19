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Чемпионат Испании. Ла Лига

Дембеле активно работает над тем, чтобы вернуться на поле в матче с «Атлетико»

19 Апреля 2023 • 11:55 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле усердно работает, чтобы вернуться на поле в матче с мадридским «Атлетико», который состоится в ближайшие выходные 23 апреля. Издания diari ARA сообщает, что футболист сохраняет шансы на возвращение в игре с «Атлетико».

Источник при этом добавляет, что медицинский штаб «Барселоны» и главный тренер Хави Эрнандес не хотят спешить с возвращением Дембеле и предпочитают постепенно вернуть его в строй к концу месяца.

Дембеле в марте получил травму, из-за которой пропустил несколько важных матчей «Барселоны», включая полуфиналы Кубка Испании с мадридским «Реалом».

В этом сезоне Дембеле отметился 5 голами и 5 ассистами в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Усман Дембеле
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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