Дембеле активно работает над тем, чтобы вернуться на поле в матче с «Атлетико»

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле усердно работает, чтобы вернуться на поле в матче с мадридским «Атлетико», который состоится в ближайшие выходные 23 апреля. Издания diari ARA сообщает, что футболист сохраняет шансы на возвращение в игре с «Атлетико».

Источник при этом добавляет, что медицинский штаб «Барселоны» и главный тренер Хави Эрнандес не хотят спешить с возвращением Дембеле и предпочитают постепенно вернуть его в строй к концу месяца.

Дембеле в марте получил травму, из-за которой пропустил несколько важных матчей «Барселоны», включая полуфиналы Кубка Испании с мадридским «Реалом».

В этом сезоне Дембеле отметился 5 голами и 5 ассистами в Ла Лиге.