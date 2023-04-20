«Барселона» рассчитывает на Маркоса Алонсо в следующем сезоне

Каталонская «Барселона» в ближайшее время не намерена расставаться со своим защитником Маркосом Алонсо, который несколько недель назад продлил свой контракт до конца следующего сезона.

По информации от Sport, в стане «сине-гранатовых» рассчитывают на футболиста в следующей кампании. Если Жорди Альба уйдёт, Алонсо станет главной альтернативой Алехандро Бальде на левом фланге обороны.

Напомним, Маркос в этом сезоне играл как в центре, так и на левом фланге защиты. В последних двух матчах фуллбек оставался неиспользованной заменой «Барселоны». Алонсо перешёл в команду прошлым летом на правах свободного агента из лондонского «Челси».