«Барселона» хочет продлить контракт с Дембеле

Вингер каталонской «Барселоны» Усман Дембеле очень счастлив своим положением в клубе в нынешнем сезоне. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство «сине-гранатовых» также довольно игрой футболиста, поэтому стороны хотели бы продлить сотрудничество.

Напомним, в конце прошлого сезона у Дембеле истёк прежний контракт с «Барселоной». Клуб подписал с игроком соглашение лишь до лета 2024 года. Увидев прогресс Усмана в этом сезоне, руководство решило продлить с французом контракт.

Источник сообщает, что переговоров о новом соглашении пока не было, но первые контакты ожидаются в ближайшее время. Отметим, что в данный момент Дембеле продолжает залечивать травму, которую получил несколько недель назад.