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Чемпионат Италии. Серия А

4 клуба из Серии А заинтересованы в трансфере Юмтити на постоянной основе

20 Апреля 2023 • 14:57 Комментировать
Эмполи
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Интер Милан
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23.04 13:30

Сразу 4 клуба из итальянской Серии А хотят пополнить свои ряды центральным защитником каталонской «Барселоны» Самуэлем Юмтити. По информации от Sport, речь идёт о «Роме», «Интере», «Милане» и «Лечче», за который француз в нынешнем сезоне выступает на правах аренды.

«Барселона» хочет избавиться от футболиста на постоянной основе грядущим летом, поэтому будет открыта к продаже. Сам Юмтити хотел бы вернуться в «Барселону», но будет не против уйти, если у него не будет другого выбора.

Самуэль в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
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