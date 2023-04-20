4 клуба из Серии А заинтересованы в трансфере Юмтити на постоянной основе

Сразу 4 клуба из итальянской Серии А хотят пополнить свои ряды центральным защитником каталонской «Барселоны» Самуэлем Юмтити. По информации от Sport, речь идёт о «Роме», «Интере», «Милане» и «Лечче», за который француз в нынешнем сезоне выступает на правах аренды.

«Барселона» хочет избавиться от футболиста на постоянной основе грядущим летом, поэтому будет открыта к продаже. Сам Юмтити хотел бы вернуться в «Барселону», но будет не против уйти, если у него не будет другого выбора.

Самуэль в нынешнем сезоне провёл 17 матчей в чемпионате Италии, где не отметился ни одним результативным действием.