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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне оценил силу «Барселоны»

17 Апреля 2023 • 02:45 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об уровне «Барселоны».

В воскресенье «матрасники» одержали шестую победу кряду в Ла Лиге, одолев «Альмерию» (2:1), а «сине-гранатовые» не смогли обыграть «Хетафе» (0:0). Команда Хави Эрнандеса по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 73 очками, опережая «Реал» и «Атлетико» на 11 и 13 очков соответственно.

«Как показали результаты, в этом сезоне «Барселона» превосходит всех в лиге, но сейчас в команде много травмированных, в двух последних матчах она сыграла вничью. Наше сегодняшнее выступление внушает мне оптимизм», – цитирует Mundo Deportivo Симеоне.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 23 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Диего Симеоне
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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