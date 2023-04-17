Симеоне оценил силу «Барселоны»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением об уровне «Барселоны».

В воскресенье «матрасники» одержали шестую победу кряду в Ла Лиге, одолев «Альмерию» (2:1), а «сине-гранатовые» не смогли обыграть «Хетафе» (0:0). Команда Хави Эрнандеса по-прежнему возглавляет турнирную таблицу с 73 очками, опережая «Реал» и «Атлетико» на 11 и 13 очков соответственно.

«Как показали результаты, в этом сезоне «Барселона» превосходит всех в лиге, но сейчас в команде много травмированных, в двух последних матчах она сыграла вничью. Наше сегодняшнее выступление внушает мне оптимизм», – цитирует Mundo Deportivo Симеоне.

Матч «Барселона» – «Атлетико» состоится 23 апреля.