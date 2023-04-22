Хави – о жалобах: «Я не закрою рот»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался по поводу своих жалоб. После ничьей с «Хетафе» (0:0) в прошлом туре Ла Лиги рулевой каталонской команды сетовал на солнце и слишком сухой газон.

«Меня критикуют, но меня это не волнует. Сколько бы мемов обо мне не сделали, я не закрою рот. Солнце не способствует футболу, как и сухой газон. Почему они его не полили?

Во всех видах спорта покрытие приводят в лучшее состоянии. В гольфе стригут траву, в баскетболе протирают паркет, а в теннисе наступает пауза, когда идёт дождь. Так что я не собираюсь закрывать рот», - сказал Хави на пресс-конференции.

В воскресенье, 23 апреля, «Барселона» проведёт домашний матч Ла Лиги против «Атлетико».