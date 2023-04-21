Президент «Атлетико» прокомментировал возможное возвращение Фелиша

Президент мадридского «Атлетико» Энрике Сересо ответил на вопрос о будущем Жоау Фелиша.

Португальский форвард проводит вторую половину текущего сезона в «Челси» на правах аренды. Лондонский клуб заинтересован в выкупе 23-летнего игрока, однако «матрасники», по слухам, запросят за трансфер порядка 100 млн евро.

«Для Жоау Фелиша найдётся место в нашей команде, если он вернётся, – высказывается о ситуации Сересо. – Но мы не знаем, что произойдёт. В футболе ничего нельзя принимать как должное», – приводит El Larguero слова президента «Атлетико».

Трудовой договор Жоау Фелиша с мадридским клубом рассчитан до 2027 года.