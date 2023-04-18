Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси сказал некоторым бывшим одноклубникам по «Барселоне», что хочет вернуться

18 Апреля 2023 • 14:30 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
21.04 22:00
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси всё ещё сохраняет надежду на возвращение в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хорди Хиля, в разговоре с некоторыми бывшими одноклубниками аргентинец дал понять, что хочет вернуться на «Камп Ноу».
Летом у футболиста заканчивается контракт с «ПСЖ», но возвращение в каталонскую команду пока смотрится сложным из-за финансовых проблем «сине-гранатовых». «Барселона» постарается разгрузить зарплатную ведомость, чтобы позволить себе зарегистрировать Месси.
Напомним, Лионель является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.
 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНЖЕ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
16:02 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган готов пойти на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Барселоне»
15:47 · Испания. Ла Лига
Правительство Каталонии потребовало от «Реала» удалить видео о «Барселоне»
15:15 · Испания. Ла Лига
Загребское «Динамо» назовёт тренировочное поле в честь Модрича – так решили фанаты
14:58 · Англия. Премьер-лига
Тьяго решил, куда уйти из «Ливерпуля» - он уже общался с Хави слухи
14:45 · Испания. Ла Лига
Если Кунде сыграет ещё один матч за «Барселону», «Севилья» получит денежный бонус
14:38 · Испания. Ла Лига
Роке поскорее хочет выбрать себе новый клуб
14:30 · Испания. Ла Лига
Месси сказал некоторым бывшим одноклубникам по «Барселоне», что хочет вернуться
14:00 · Испания. Ла Лига
«Реал» тоже может быть причастен к делу Негрейры
13:53 · Испания. Ла Лига
Матч испанского чемпионата пришлось прервать из-за нашествия полчищ комаров
12:42 · Италия. Серия А
«Барселона» и «Интер» готовят обмен игроками
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» предупредила Обамеянга, что ради возвращения ему нужно урезать зарплату в два раза
12:33 · Германия. Бундеслига
Мане может перейти в испанский топ-клуб
12:17 · Испания. Ла Лига
Компани призвал не ставить крест на карьере Азара 2
11:53 · Испания. Ла Лига
Анчелотти нужно выиграть всего один турнир, чтобы остаться в «Реале»
10:49 · Италия. Серия А
«Барселона» следит за Хёйлунном
Все новости
Рекомендуем