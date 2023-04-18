Месси сказал некоторым бывшим одноклубникам по «Барселоне», что хочет вернуться

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси всё ещё сохраняет надежду на возвращение в каталонскую «Барселону». По информации от журналиста Хорди Хиля, в разговоре с некоторыми бывшими одноклубниками аргентинец дал понять, что хочет вернуться на «Камп Ноу».

Летом у футболиста заканчивается контракт с «ПСЖ», но возвращение в каталонскую команду пока смотрится сложным из-за финансовых проблем «сине-гранатовых». «Барселона» постарается разгрузить зарплатную ведомость, чтобы позволить себе зарегистрировать Месси.

Напомним, Лионель является лучшим бомбардиром в истории каталонского клуба.