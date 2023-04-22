У «Барселоны» нет договорённости с Фирмино

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино не согласовывал условия контракта с каталонской «Барселоной». По информации от журналиста Херарда Ромеро, бразилец действительно был интересен «сине-гранатовым», но руководство отказалось от него из-за больших требований по зарплате.

Источник сообщает, что «Барселона» занимается поиском альтернативных вариантов на усиление позиции форварда. Что касается Фирмино, нападающего ранее сватали в турецкий «Галатасарай».

Напомним, Фирмино точно покинет «Ливерпуль» в конце сезона на правах свободного агента. Футболист решил уйти за новым вызовом, о чём уже сообщил главный тренер Юрген Клопп.