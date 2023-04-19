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Чемпионат Испании. Ла Лига

Левандовски считает, что у него получится отличная связка с Месси

19 Апреля 2023 • 09:39 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски жаждет игры в одной команде с полузащитником «ПСЖ» Лионелем Месси, у которого летом заканчивается контракт. По информации от журналиста Фернандо Поло, поляк считает, что его у него может получиться убийственная связка с аргентинцем.

Напомним, Месси на правах свободного агента хочет вернуться в «Барселону», но «сине-гранатовые» пока изучают возможность сделки, так как не уверены в своих возможностях из-за ограничений по финансовому фэйр-плею.

Левандовски в этом сезоне является лучшим бомбардиром чемпионата Испании. На счету нападающего 17 голов и 6 голевых передач в 25 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Роберт Левандовски
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