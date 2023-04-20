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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави уверен в возвращении Месси

20 Апреля 2023 • 22:14 Комментировать
Анже
...
ПСЖ
1 12.00 X 6.50 2 1.25
Через 22 ч. 5 мин.

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес убеждён, что в новом сезоне команду усилит Лионель Месси.

Каталонский клуб планирует вернуть свою легенду на правах свободного агента – контракт форварда с «Пари Сен-Жермен» завершается в июне. Согласно обновлённому отчёту журналиста Давида Бернабеу, Хави изначально был одним из главных сторонников возвращения Месси. Тренер играет важную роль в осуществлении сделки, и сам испанский специалист уже уверен, что дело завершится успехом.

Недавно испанские СМИ сообщили о том, что Хави Эрнандес уже обсуждает с игроками «Барселоны» предстоящий приход Лионеля Месси.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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АНЖЕ ПСЖ
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