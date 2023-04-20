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Чемпионат Испании. Ла Лига

Френки де Йонг выйдет в основе «Барселоны» на матч с «Атлетико»

20 Апреля 2023 • 15:01 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
23.04 17:15

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг должен выйти в стартовом составе своей команды на ближайший тур Ла Лиги против мадридского «Атлетико». По информации от журналиста Хави Мигеля, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес убеждён в том, что нидерландец способен отыграть весь матч целиком без особых проблем.

В игре с «Атлетико» на поле также должны вернуться два других футболиста «Барселоны», которые пропустили несколько недель из-за травмы. Речь идёт о полузащитниках Педри и Усмане Дембеле. Испанцу должны выделить около 70 минут игрового времени. Что касается француза, он выйдет на замену в концовке встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле Френки де Йонг Педри
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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