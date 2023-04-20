Френки де Йонг выйдет в основе «Барселоны» на матч с «Атлетико»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг должен выйти в стартовом составе своей команды на ближайший тур Ла Лиги против мадридского «Атлетико». По информации от журналиста Хави Мигеля, главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес убеждён в том, что нидерландец способен отыграть весь матч целиком без особых проблем.

В игре с «Атлетико» на поле также должны вернуться два других футболиста «Барселоны», которые пропустили несколько недель из-за травмы. Речь идёт о полузащитниках Педри и Усмане Дембеле. Испанцу должны выделить около 70 минут игрового времени. Что касается француза, он выйдет на замену в концовке встречи.