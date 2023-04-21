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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри и Дембеле приступили к тренировкам в общей группе «Барселоны»

21 Апреля 2023 • 09:48 Комментировать
Барселона
...
Атлетико М
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23.04 17:15

Приятная новость для поклонников лидирующей в турнирной таблице испанского чемпионата «Барселоны» - помимо Френки де Йонга, о готовности которого вернуться на поле мы уже информировали, в общую группу вернулись также и Педри с Дембеле.

Это означает, что главный тренер клуба Хави Эрнандес может рассчитывать на этих важнейших футболистов в предстоящем матче Ла Лиги, в котором «Барселоне» уже послезавтра, в воскресенье, предстоит сразиться с мадридским «Атлетико».

Напомним, что чемпионат Испании - единственный турнир, в котором «Барселона» еще принимает участие в завершающемся сезоне. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Усман Дембеле Педри
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БАРСЕЛОНА АТЛЕТИКО М
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